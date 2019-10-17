Ростелеком рассчитывает закрыть сделку по покупке 100% Tele2 в I квартале 2020г

17.10.19 13:39

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 октября. Interfax-Russia.ru - Глава ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский рассчитывает, что сделка по консолидации 100% Tele2 будет закрыта в I квартале 2020 года.

"В целом рассчитываем, что сделка будет закрыта в первом квартале", - , сказал он журналистам в ходе форума "Взгляд в цифровое будущее".

Он добавил, что компания подала документы на получение всех видов директив - и сейчас "Ростелеком" в стадии рабочего процесса с министерствами и аппаратом правительства. Как сообщал Осеевский ранее, на ряд технических действий, которые нужно провести по сделке, понадобится несколько месяцев.

Осеевский также заявил, что менеджмент "Ростелекома" не планирует корректировать текущую дивидендную политику компании после закрытия сделки по покупке Tele2.

"Менеджмент этого не планирует", - сказал Осеевский.

Дивидендная политика госоператора, принятая в 2018 году, предполагает, что выплаты акционерам должны составлять не менее 5 рублей на акцию и не менее 75% от свободного денежного потока.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, одобрив предложение правительства о консолидации "Ростелекомом" 100% Tele2 и проведении допэмиссии акций госоператора в пользу ВТБ.

Доля государства в "Ростелекоме" после допэмиссии акций будет не ниже 33,2%, совместно с ВТБ у РФ будет более 50%.

По итогам 2018 года "Ростелеком" платил промежуточные дивиденды за 9 месяцев (сами выплаты состоялись в начале 2019 года) в размере 2,5 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Они были выплачены из чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2018 года (5,65 млрд рублей), а также нераспределенной прибыли прошлых лет (1,3 млрд рублей).

За весь 2018 год дивиденды "Ростелекома" составили 13,9 млрд рублей или 94% от FCF.

"Ростелеком" контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.

Tele2 ("Т2 РТК Холдинг") является четвертым по величине сотовым оператором РФ. Компания создана на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов ПАО "Ростелеком". Компании завершили создание СП 6 августа 2014 года. По итогам сделки "Ростелеком" внес в капитал новой компании акции своих мобильных "дочек", получив 45% в новом операторе.

Еще 55% Tele2 распределены между ВТБ, банком "Россия" и структурами Алексея Мордашова. Tele2 предоставляет услуги связи в 67 регионах России (в том числе в Москве и Московской области), во всех регионах присутствия компания уже развернула сети 4G, оператор обслуживает 42,3 млн абонентов.

По итогам сделки объединенная компания станет крупнейшим в РФ по объему годовой выручки оператором - около 500 млрд рублей.