Жертв страшной бойни в керченском колледже вспоминают в Крыму

17.10.19 13:46

© РИА Новости. Константин Михальчевский

17 октября. Interfax-Russia.ru - Жители Крыма вспоминают жертв трагедии в Керченском политехническом колледже, где год назад студент открыл стрельбу из ружья и устроил взрыв, убив 20 человек и ранив еще полсотни.

В министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма в четверг сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что во всех населенных пунктах организованы места, где можно почтить память погибших.

В Симферополе импровизированный мемориал появился на центральной площади: прохожие несут красные гвоздики и свечи к стенду с 20-ю портретами погибших и надписью "Керчь. Помним. Скорбим..." Как передает корреспондент агентства, в крымской столице почтить память жертв трагедии пришли уже несколько сотен человек.

В Керчи на четверг, в годовщину трагедии, объявлен траур: все увеселительные мероприятия и развлекательные программы отменены, флаги приспущены. Траурные мероприятия начались с общегородской минуты молчания, в храмах и мечетях пройдут молебны.

Студент четвертого курса политеха Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и пять сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".