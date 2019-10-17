Находящийся под подпиской о невыезде фигурант "дела 27 июля" Губайдулин сбежал за границу

17.10.19 13:55

© РИА Новости. Владимир Песня

17 октября. Interfax-Russia.ru - Айдар Губайдулин, бросивший в полицейского бутылку на несанкционированной акции оппозиции 27 июля, уехал из страны.

"Все, что я знаю, что он покинул Россию. Другой информацией я пока не располагаю", - сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.

Сам Губайдулин написал на своей странице в соцсети: "Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь". Отметив, что решение далось ему нелегко, он добавил: "Но события последних дней не оставили мне выбора".

Ранее, Мещанский суд Москвы освободил Губайдулина из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Такое решение суд принял после того, как вернул дело оппозиционера прокурору, указав на несоответствие предъявленного Губайдулину обвинения фактическим обстоятельствам.

После этого следствие скорректировало Губайдулину обвинение, исключив из него "покушение на совершение преступления". Таким образом Губайдулину было предъявлено новое обвинение - угроза применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По скорректированной версии следствия, во время акции 27 июля в Москве он бросил в полицейского пустую пластиковую бутылку, однако по не зависящим от него причинам не попал, "не доведя преступный умысел до конца".

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.