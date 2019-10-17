Генерал Дрыманов в суде не признал вину и назвал уголовное дело заказным

17.10.19 14:07

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 октября. Interfax-Russia.ru - Бывший руководитель столичного главка Следственного комитета РФ генерал Александр Дрыманов, экс-руководитель управления ведомства по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко и бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко заявили в Мосгорсуде о непризнании вины по уголовному делу о взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Виновным я себя не признаю. Исходя из обвинения, мы получили деньги за нашу текущую деятельность. (...) Следствие не установило ни место, ни время совершения преступления", - сказал Дрыманов на заседании Мосгорсуда, который в четверг начал рассмотрение дела генерала и его бывших коллег.

По словам генерала, выдвинутое ему обвинение "незаконно и необоснованно", а само уголовное дело "носит явно заказной характер".

"Это классика советского кинематографа: сложно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет. Так и с деньгами - сложно их найти, если я их просто не получал", - отметил Дрыманов.

"Предъявленное обвинение мне понятно. Свою вину по предъявленному обвинению не признаю. В сговор с целью незаконного получения денежных средств я не вступал, денежных средств не получал, никаких средств при посредниках и без посредников не передавал и не получал. Взяткодатели не установлены, местонахождение денежных средств также не установлено, никаких крупных сумм у меня обнаружено не было", - заявил, в свою очередь, Максименко.

Крамаренко поддержал других подсудимых и назвал доводы обвинения "голословными и беспочвенными". "Я категорически не признаю свою вину. Скорее всего, дело имеет заказной характер - по-другому я это объяснить не могу, если честно. Я 22 года прослужил в органах прокуратуры и следствия, но с таким беспределом встречаюсь первый раз", - сказал он.

Дрыманов и Максименко отметили, что их уголовное преследование может быть связано с попыткой дискредитации сотрудников и руководства СКР, а также "отстранения от должности председателя Следственного комитета".

На заседании в четверг прокурор Милана Дигаева огласила обвинительное заключение по делу бывших сотрудников СК, после чего они сделали свои заявления, в которых выразили свое отношение к нему.

Следующее заседание суда состоится 5 ноября в 11:00 - свои доказательства начнет представлять гособвинение.

Экс-сотрудникам СК вменяется получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), генералу Дрыманову также получение крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290).

По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, Крамаренко и Максименко за незаконное денежное вознаграждение при посредничестве предпринимателя Дмитрия Смычковкого предприняли меры к освобождению из следственного изолятора подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова (Итальянец), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, смягчением последнему обвинения.

Как установило следствие, офицеры действовали в составе группы, которую организовал Максименко, взявший на себя вопросы обеспечения "принятия процессуальных решений в пользу Кочуйкова" после того, как ему стало известно о желании неустановленных лиц из числа окружения Калашова помочь Кочуйкову. Общая сумма взятки составила $1 млн, который, согласно разработанному плану, распределялся между участниками группы в равных долях - по $200 тыс.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, Никандров (заключил на следствии сделку о досудебном сотрудничестве - ИФ) в 2016 году передал Дрыманову, "неперсонифицированную дебетовую карту" с 9,9 тыс. евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

Максименко задержали в июле 2016 года. Мосгорсуд 20 апреля 2018 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом и лишением звания полковника юстиции за получение двух взяток, в том числе $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова, переданной бывшему офицеру также за действия в пользу Кочуйкова.

Крамаренко оказался за решеткой в декабре 2017 года. Дрыманова арестовали в июле 2018 года.

Никандров был задержан вместе с Максименко летом 2016 года. Мосгорсуд 16 августа прошлого года приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора юстиции по делу о получении взятки за помощь Кочуйкову через Смычковского. Верховный суд (ВС) России впоследствии изменил категорию совершенного бывшим офицером преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" и место отбывания наказания с колонии строгого на общего режима, что позволило ему воспользоваться правом попросить об условно-досрочном освобождении (УДО) в этом году и выйти на свободу уже в июне.

На процессе в отношении Дрыманова, Крамаренко и Максименко Никандров, которого бывшие коллеги обвиняют в оговоре, будет выступать ключевым свидетелем.