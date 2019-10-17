Госслужащие Подмосковья смогут работать на дому

17.10.19 14:01

© РИА Новости. Руслан Кривобок

17 октября. Interfax-Russia.ru - Государственные гражданские служащие Московской области смогут исполнять свои должностные обязанности дистанционно, соответствующий закон приняла Мособлдума в четверг.

"Проектом закона предлагается дополнить закон ("О государственной гражданской службе Московской области" - ИФ) статьей 13 "Дистанционная профессиональная служебная деятельность гражданского служащего Московской области", - сказал, представляя документ на заседании, постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев.

В тексте закона поясняется, что возможность работать дистанционно смогут получить служащие Московской области, замещающие ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов пояснил журналистам, что речь, например, может идти о бухгалтерах.

При этом под действие нового закона не попадают те служащие, которые должны работать с населением или принимать участие в очных совещаниях.

"По предварительным расчетам закон коснется около 400 человек - это служащие правительства Московской области и Мособлдумы", - сказал Баранов.

Он также отметил, что принятие законопроекта позволит добиться экономии бюджетных средств за счет отсутствия необходимости доплачивать этим сотрудникам за проезд к месту работы.