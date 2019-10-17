Жителей Кубани будут судить за незаконные банковские операции на 1,5 млрд рублей

17.10.19 14:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 октября. Interfax-Russia.ru - Передано в суд уголовное дело четырех жителей Курганинского района на Кубани, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, а также незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в четверг.

Все четверо обвиняются по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с июля 2013 года по ноябрь 2014 года они оказывали незаконные банковские услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств и перевели в наличную форму 1,5 миллиарда рублей, получив за свои услуги свыше 40 млн рублей.

За данное преступление фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Курганинский районный суд Кубани для рассмотрения по существу.