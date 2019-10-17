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17.10.19 14:05
Жителей Кубани будут судить за незаконные банковские операции на 1,5 млрд рублей
Все четверо обвиняются по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с июля 2013 года по ноябрь 2014 года они оказывали незаконные банковские услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств и перевели в наличную форму 1,5 миллиарда рублей, получив за свои услуги свыше 40 млн рублей.
За данное преступление фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Курганинский районный суд Кубани для рассмотрения по существу.
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