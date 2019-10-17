Заблудились: как дипломаты США оказались в Северодвинске вместо Архангельска
  
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17.10.19 14:17

МИД РФ: дипломаты США не запрашивали разрешение на посещение закрытой зоны

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
17 октября. Interfax-Russia.ru - Американские дипломаты пытались проникнуть на закрытые объекты в Архангельской области, пренебрегая правилами нотификации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда американские офицеры туда приехали, их на станции остановил полицейский патруль. Им, собственно говоря, объяснили, что они находятся в зоне с регламентированным посещением. И поскольку специального разрешения для пребывания там у них не было, его и не могло быть, потому что они его не запрашивали, в этой связи американцам предложили той же электричкой отбыть назад", - сказала Захарова в четверг.

Она отметила, что американские дипломаты запрашивали в Минобороны РФ разрешение для поездки в Архангельск, "а не куда-то дальше".

"Вместо этого они прибыли, причем на арендованном автомобиле с российскими номерными знаками, в Северодвинск. Там они сели на электричку и отправились в населенный пункт, поблизости от которого находится испытательный полигон, а также другие объекты оборонного назначения", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что снятие с поезда трех американских дипломатов в Северодвинске не является вопросом Кремля, при этом он обратил внимание на то, что в РФ есть режимные территории, которые требуют соблюдения определенных процедур.

На просьбу прокомментировать инцидент с американскими дипломатами Песков сказал: "Это не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США".

"Вы знаете, что есть определенные процедуры, связанные с системой уведомления, связанные с поездками, есть также режим определенных территорий, предприятий, который все должны соблюдать, и есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают", - отметил Песков.

В свою очередь замминистра иностранных дел Евгений Иванов заявил, что МИД России направит ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске трех дипломатов США. "Сегодня должны быть направлены ноты", - сказал Иванов журналистам.

"Это сотрудники посольства, я так понимаю, что это сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетом. Я так понимаю то, что произошло ... это поездка действительно была согласована, но пунктом назначения был город Архангельск, но каким-то образом они оказались около Северодвинска. Там, наверно, какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможно", - добавил Иванов.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Ненокса - Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. По данным источника, инцидент произошел 14 октября на станции "Северодвинск". "При проверке документов у пассажиров поезда "Ненокса - Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан", - сказал собеседник агентства, отметив, что среди них был военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

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