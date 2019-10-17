Троих обвиняемых в убийстве автоледи арестовали в Екатеринбурге

17.10.19 14:43

© РИА Новости. Илья Питалев

17 октября. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг избрал меру пресечения в виде ареста троим обвиняемым в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

По решению суда, все они заключены под стражу на один месяц и 27 дней - до 11 декабря 2019 года включительно.

Пресс-служба Свердловского областного суда сообщает, что в удовлетворении ходатайств защитников об избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, было отказано.

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщает, что всем троим предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Наказание за наиболее тяжкое из указанных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 10 октября Каторгина поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю и пропала. Автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске вечером 11 октября. Пропавшую искали полицейские и волонтеры. 15 октября ее тело нашли в одном из районов Екатеринбурга.

По подозрению в убийстве были задержаны двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения.

По предварительным данным, они убили женщину, чтобы похитить ее автомобиль.