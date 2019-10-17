Заблудились: как дипломаты США оказались в Северодвинске вместо Архангельска
  
ООН по-русски: эксперт предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву на время
   
По запросу Интерпола: россиянку задержали в Минске по делу о вмешательстве в выборы в США
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
17.10.19 15:47

Участие в конкурсе "Лидеры России" дает возможность карьерного роста, уверен амурский губернатор

© РИА Новости. Екатерина Лызлова
17 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей региона к участию во всероссийском конкурсе "Лидеры России", который стартовал в начале октября.

"Это возможность карьерного роста как в госслужбе, так и в крупных компаниях. Наша страна сейчас очень нуждается в подкованных, сильных, современных лидерах. Даю вам этот совет как участник первого конкурса. Да, конкурс был очень непростым, но это, безусловно, того стоило. Полученный опыт просто уникален, он реально помогает в работе и жизни", - подчеркнул глава Приамурья, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

По словам Орлова, конкурс может дать участникам новые знания и компетенции, которые будут полезными в карьере, а также помогут завязать новые знакомства.

В прошлом году представители Приамурья проявили себя успешно. Так, в региональный полуфинал состоявшийся 26-27 января во Владивостоке, прошли около 30 жителей Амурской области. Шестеро пробились в финал.

Отмечается, что участники конкурса, прошедшие в федеральные полуфиналы, могут быть включены без прохождения конкурсных процедур в резерв управленческих кадров Амурской области. Многие из них уже воспользовались этой возможностью.

Всероссийский конкурс "Лидеры России 2020" стартовал в начале октября и продлится почти до конца месяца. В третьем сезоне конкурса появились профессиональные треки (специализации) в области науки, здравоохранения, финансов и технологий.

Участвовать в конкурсе могут люди в возрасте до 55 лет, имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

"Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей". За два предыдущих года число заявок на конкурс превысило 426 тыс. Назначения на высокие позиции получили 150 "Лидеров России". Из них двое стали губернаторами, четверо - заместителями федеральных министров.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.10.19 17:21
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "дела 27 июля" Коваленко
.
  17.10.19 17:04
Отели в отдельно стоящих жилых домах оказались вне закона из-за поправки о запрете хостелов
.
  17.10.19 15:42
Собянин: младенческая смертность в столице сократилась наполовину
.
  17.10.19 15:23
Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве
.
  17.10.19 14:07
Генерал Дрыманов в суде не признал вину и назвал уголовное дело заказным
.
  17.10.19 13:55
Находящийся под подпиской о невыезде фигурант "дела 27 июля" Губайдулин сбежал за границу
.
  17.10.19 13:22
Названа основная причина смерти пассажиров сгоревшего в "Шереметьево" SSJ-100
.
  17.10.19 13:16
Федотов не комментирует слухи об уходе с поста председателя СПЧ
.
  17.10.19 11:39
Подрядчиков фасадных работ в Москве оштрафовали почти на 6 млн рублей
.
  17.10.19 09:30
Благоустройство Ильинки завершено в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket