Участие в конкурсе "Лидеры России" дает возможность карьерного роста, уверен амурский губернатор

17.10.19 15:47

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

17 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей региона к участию во всероссийском конкурсе "Лидеры России", который стартовал в начале октября.

"Это возможность карьерного роста как в госслужбе, так и в крупных компаниях. Наша страна сейчас очень нуждается в подкованных, сильных, современных лидерах. Даю вам этот совет как участник первого конкурса. Да, конкурс был очень непростым, но это, безусловно, того стоило. Полученный опыт просто уникален, он реально помогает в работе и жизни", - подчеркнул глава Приамурья, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

По словам Орлова, конкурс может дать участникам новые знания и компетенции, которые будут полезными в карьере, а также помогут завязать новые знакомства.

В прошлом году представители Приамурья проявили себя успешно. Так, в региональный полуфинал состоявшийся 26-27 января во Владивостоке, прошли около 30 жителей Амурской области. Шестеро пробились в финал.

Отмечается, что участники конкурса, прошедшие в федеральные полуфиналы, могут быть включены без прохождения конкурсных процедур в резерв управленческих кадров Амурской области. Многие из них уже воспользовались этой возможностью.

Всероссийский конкурс "Лидеры России 2020" стартовал в начале октября и продлится почти до конца месяца. В третьем сезоне конкурса появились профессиональные треки (специализации) в области науки, здравоохранения, финансов и технологий.

Участвовать в конкурсе могут люди в возрасте до 55 лет, имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

"Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей". За два предыдущих года число заявок на конкурс превысило 426 тыс. Назначения на высокие позиции получили 150 "Лидеров России". Из них двое стали губернаторами, четверо - заместителями федеральных министров.