Новый сквер возвели в Геленджике на средства курортного сбора

17.10.19 15:56

Фото с сайта администрации Геленджика

17 октября. Interfax-Russia.ru - Новый сквер на пересечении улиц Ленина и Садовая в Геленджике стал первым объектом, возведенным на деньги от курортного сбора, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Первый объект, возведенный на средства курортного сбора, был торжественно открыт в Геленджике. В районе старой автостанции появился новый сквер. Новая общественная территория расположена на пересечении улиц Ленина и Садовая. Работы выполнялись за счет средств курортного сбора, которые поступили в бюджет города с начала эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Новый сквер занимает площадь 600 кв. м, в нем установлены скамейки и уличное освещение. Также в рамках благоустройства были восстановлены все газоны, в центре сквера сделана клумба, высажены можжевельники и самшиты. В центре сквера установили скульптуру старушки-курортницы в честь народного названия данного места. "Старушка" выполнена из бетона и весит чуть больше тонны, ее создал скульптор Валерий Мухов.

В 2018 году курортный сбор принёс Геленджику 12,9 млн рублей. Из них 2 млн было потрачено на ремонт насосов фонтана на Лермонтовском бульваре, около 3 млн рублей потратили на строительство нового сквера, остальные деньги вложат в приобретение топиариев, которыми планируется украсить общественные территории в округах, а также на установку двух скульптурных композиций.

Объекты были выбраны жителями и гостями Геленджика в прошлом году посредством онлайн-голосования.