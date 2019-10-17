Татарстан создал второй фонд для решения проблем "дольщиков"

17.10.19 16:05

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 октября. Interfax-Russia.ru - Региональный фонд защиты прав участников долевого строительства создан в Татарстане, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям " Татмедиа ".

Фонд создан в соответствие с новыми положениями федерального законодательства, в результате правительство Татарстана получило дополнительный механизм для достройки проблемных домов, отмечает агентство.

"Главной целью регионального фонда будет выполнение обязательств перед дольщиками путем передачи фонду всех прав и обязанностей бывшего застройщика. При этом региональный фонд берет на себя обязательства по завершению строительства проблемных объектов, застройщики которых стали банкротами, и в их отношении введено конкурсное производство", - говорится в пресс-релизе.

Завершать строительство долгостроев планируется за счет средств регионального бюджета с привлечением средств федерального Фонда защиты прав дольщиков.

В настоящее время согласно дорожной карте в регионе насчитывается 22 проблемных объекта, на 13 из них ведутся строительно-монтажные работы.

На завершение долгостроев в Татарстане требуется не менее 7,5 млрд рублей, часть из этих средств республика надеется получить от Федерального фонда. Заявка на финансирование завершения строительства долгостроев в республике отправлена в "Дом.РФ".

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2018 году уже был создан фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Республика оказывает ему помощь землей и инфраструктурой.

"Таким образом, в Татарстане будут параллельно функционировать два фонда по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, но с разными механизмами достижения целей", - говорится в пресс-релизе.

При содействии ранее созданного фонда в настоящее время уже достраивается более 10 проблемных домов в республике.