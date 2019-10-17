Четырех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" отпустили из-под стражи

17.10.19 16:17

© РИА Новости.Максим Серков

17 октября. Interfax-Russia.ru - Суд Заводского района города Кемерово по ходатайству прокуратуры освободил из-под стражи четырех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", которые провели в СИЗО почти полтора года, сообщает из зала суда корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" в четверг.

К ним применена статья 105.1 УПК РФ (запрет определенных действий).

Так, содержание в СИЗО на запрет определенных действий заменили начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" Андрею Бурсину, руководителю компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину.

Согласно постановлению, они будут находиться дома, но останутся ограничены в правах, в частности, им запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Также судья уточнил, что Никитин, Генин и Полозиненко будут отпущены из СИЗО 26 октября, когда истекут максимальные сроки их содержания под стражей, а Бурсин - 6 декабря.

Обвиняемые и их адвокаты просили избрать им меру пресечения в виде подписки о невыезде, в то время как потерпевшие, присутствовавшие на заседание, настаивали на избрании максимально строгого ограничения свободы.

Под стражей подсудимые содержались с весны-лета 2018 года.

Вместе с тем, суд продлил арест экс-гендиректору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.

Всем обвиняемым инкриминируют ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

Всего обвиняемыми по двум уголовным делам о пожаре являются 15 человек.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.