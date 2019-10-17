Путин высказался за скорейшее создание в РФ студии документального кино

17.10.19 17:13

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу проработать вопрос о студии российского документального кино и как можно быстрее запустить процесс ее создания.

Вопрос о создании студии был поднят на встрече главы российского государства с выпускниками ВГИК в четверг. Как отмечалось, такая студия могла бы отвечать за процесс создания картины, начиная с разработки идеи до доведения контента до зрителей, в том числе по телевидению.

"Я, честно говоря, впервые слышу, что такая проблема остро стоит (...). Проработать нужно сейчас и как можно быстрее запустить", - сказал Путин.

Он отметил, что документалистика как вид искусства раскрывает для миллионов зрителей процессы, происходящие в стране, рассказывая о важнейших этапах ее развития.

По словам Путина, это отдельный большой вопрос, и, прорабатывая проблему создания студии, необходимо понять, на какой базе это будет сделано и какова стоимость проекта.

"Я думаю, что это можно сделать и даже целесообразно", - подчеркнул еще раз Путин.