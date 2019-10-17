Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "дела 27 июля" Коваленко

17.10.19 17:21

© РИА Новости. Андрей Старостин

17 октября. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Евгению Коваленко, осужденному на три с половиной года колонии общего режима за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Приговор Мещанского суда Москвы от 4 сентября 2019 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья Евгения Жигалева.

Выступая с последним словом, Коваленко заявил, что не совершал противоправных действий. "Ни я, ни другие участники мирной акции никаких действий не совершали. (...) Я стал свидетелем противоправных действий сотрудников правоохранительных органов. На моих глазах они били участников мирной акции. Я никогда подобного не видел и был поражён. Мирных людей били руками и дубинками, независимо от того, были ли это мужчины или женщины. Являясь свидетелем всего этого кошмара, я не мог не помочь (...) Бросок урны - был жестом отчаяния после того, как Терещенко (полицейский - ИФ) нанёс мне удар в шею", - сказал Коваленко.

Его адвокат Мансур Гильманов настаивал на повторном исследовании материалов дела в связи с необъективностью суда первой инстанции, однако суд отказал в ходатайстве защиты.

Гильманов обратил внимание судьи на то, что суд первой инстанции не учел действия потерпевших, которые, по его словам, превышали свои полномочия.

Он считает, что эти действия могли стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора Коваленко.

По словам прокурора, содержащиеся в приговоре Коваленко выводы являются обоснованными, а наказание - справедливым и соразмерным содеянному.

Потерпевшие - полицейский Евгений Терещенко и росгвардеец Максим Салиев отказались выступать в ходе судебного заседания.

4 сентября Мещанский суд Москвы приговорил Коваленко к трем с половиной годам колонии общего режима за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции в столице 27 июля.

Коваленко признан виновным в двух эпизодах применения насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 27 июля в центре Москвы Коваленко толкнул полицейского, из-за чего тот упал с высоты собственного роста на гранитные ступени в пешеходной зоне, испытав физическую боль, затем схватил находившегося рядом сотрудника Росгвардии за бронежилет, резко дернув его на себя, и в него же через несколько минут бросил металлическое мусорное ведро.

Коваленко был первым арестованным по событиям 27 июля в Москве. Изначально - когда ему было предъявлено одно обвинение в броске урны - он признал вину, однако впоследствии изменил свою позицию.

В суде Коваленко заявил, что его действия были продиктованы "беспределом" сотрудников правоохранительных органов, которые "избивали" участников акции.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.