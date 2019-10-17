Суд арестовал экс-главу департамента городского хозяйства Севастополя по делу о превышении полномочий

17.10.19 17:38

© РИА Новости. Алексей Филиппов

17 октября. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал в четверг меру пресечения для бывшего директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде ареста до 14 декабря", - сказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что Тарасов подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Накануне источник сообщил агентству о задержании Тарасова. При этом причина следственных действий не называлась, официального подтверждения от правоохранительных органов не было.

Тарасов возглавлял департамент городского хозяйства Севастополя в течение двух лет - до сентября 2019 года, когда врио губернатора Михаил Развожаев представил новую команду.