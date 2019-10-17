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17.10.19 17:38
Суд арестовал экс-главу департамента городского хозяйства Севастополя по делу о превышении полномочий
"Избрана мера пресечения в виде ареста до 14 декабря", - сказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что Тарасов подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Накануне источник сообщил агентству о задержании Тарасова. При этом причина следственных действий не называлась, официального подтверждения от правоохранительных органов не было.
Тарасов возглавлял департамент городского хозяйства Севастополя в течение двух лет - до сентября 2019 года, когда врио губернатора Михаил Развожаев представил новую команду.
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