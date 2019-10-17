Члены СПЧ намерены просить президента РФ оставить Федотова во главе советам

17.10.19 23:18

© РИА Новости. Нина Зотина

17 октября. Interfax-Russia.ru - Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) собирают подписи под письмом к главе государства Владимиру Путину с просьбой оставить на своем посту председателя Совета Михаила Федотова.

"Уважаемый Владимир Владимирович, до членов Совета дошла информация о том, что председатель Совета, Михаил Александрович Федотов, будет отправлен в отставку в связи с достижением 70-летнего возраста. Вместе с тем, учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, Совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы Совета в нынешнем составе", - говорится в проекте письма, оказавшимся в распоряжении "Интерфакса" в четверг.

В настоящее время под письмом подписались 28 из 50 членов СПЧ: правозащитники Павел Чиков, Андрей Бабушкин, Игорь Каляпин, журналисты Николай Сванидзе, Павел Гусев, Ева Меркачева, Екатерина Винокурова, Леонид Никитинский, Иван Засурский, режиссер Александр Сокуров, исполнительный директор Гринпис России Сергей Цыпленков, директор центра "Сова" Александр Верховский, профессор МГУ Александр Асмолов, бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова, президент Института современного развития Игорь Юргенс, политолог Екатерина Шульман, профессор кафедры конституционного права ВШЭ Илья Шаблинский, адвокаты Юрий Костанов, Генри Резник, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, социолог Светлана Айвазова, зампредседателя Высшего арбитражного суда в отставке Татьяна Андреева, глава "Российского фонда помощи" Лев Амбиндер, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, президент фонда "Антимафия" Евгений Мысловский, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, председатель "Независимого экспертно-правового совета" Мара Полякова, профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна Марголина.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Федотов может уйти с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе (в сентябре ему исполнилось 70 лет).

Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы СПЧ источник назвал руководителя Общественной палаты Валерия Фадеева.