Тюменская область объявила конкурс на строительство участка автодороги на Ямале за 7,8 млрд рублей

18.10.19 08:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 октября. Interfax-Russia.ru - Управление госзакупок Тюменской области объявило аукцион на строительство участка автомобильной дороги в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) протяженностью около 9 км, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млрд 770,972 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Тюменской области.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 ноября, торги назначены также на 6 ноября.

Согласно конкурсной документации, победителю предстоит до 30 сентября 2022 года выполнить работы по строительству участка автодороги "Восточная магистраль", путепровода через реку Седэяха и многоуровневой транспортной развязки на пересечении железной дороги Тюмень - Сургут - Новый Уренгой.

Потребуется также переустройство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, связи, воздушных и кабельных линий электропередач.