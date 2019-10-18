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Создаваемые для Арктики автономные энергоустановки опробуют в Якутии

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
18 октября. Interfax-Russia.ru - Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал разработку комбинированных энергетических установок на базе возобновляемых источников энергии для применения в Арктической зоне России, сообщает пресс-служба корпорации.

"Разработка "Ростеха" призвана решить вопрос энергоснабжения отдаленных территорий, прежде всего, на Крайнем Севере, в Арктическом регионе. Опытную эксплуатацию установок планируется провести на территории Якутии в 2020-2021 годах", - приведены в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.

По его словам, оборудование предназначено для эксплуатации на нефтегазовых месторождениях в Арктической зоне, в других труднодоступных регионах, в населенных пунктах с автономными системами энергоснабжения, а также для энергообеспечения различных изолированных объектов - баз, погранзастав, станций наблюдения и так далее.

Изготовителем является входящее в госкорпорацию АО "Радиозавод" (Пенза). Завод и министерство сельского хозяйства и продовольственной политики республики Якутия заключили соглашение об опытной эксплуатации установки.

Первые серийные образцы должны быть изготовлены и поставлены в 2022 году, в дальнейшем объемы производства могут быть увеличены до 100 единиц в год.

"Аппаратура предназначена для энергообеспечения малых и временных поселений, нефтяных и газовых месторождений, полярных метеорологических станций, телекоммуникационных и навигационных объектов в районах с децентрализованным энергоснабжением и не имеет аналогов на российском рынке", - говорится в сообщении.

Энергетическая установка сможет генерировать электроэнергию, хранить ее, преобразовывать и предоставлять потребителям. Все автономные энергетические модули размещаются в контейнерах арктического исполнения.

Холдинг разрабатывает три автономных энергетических модуля, включающих в различной компоновке накопитель электрической энергии на литий-ионных аккумуляторах, фотоэлектрическую генерирующую систему, ветрогенератор, наплавную мобильную микрогидроэлектростанцию, резервный дизель-генератор. Установка обеспечивает потребителей электроэнергией с помощью интеллектуальной системы управления энергией и удаленной диагностики.

Пресс-служба напоминает, что "Ростех" также создает автономные энергетические системы, работающие от сжиженного природного газа (СПГ). Они предназначены для электрификации районов, удаленных от магистральных газопроводов, в том числе Крайнего Севера и Дальнего Востока.

АО "Радиозавод" с 2013 года является структурной частью холдинга АО "Росэлектроника". Это одно из крупнейших промышленных предприятий России, занимающихся производством автоматизированных комплексов и систем управления специального назначения в интересах министерства обороны РФ и других силовых ведомств.

"Росэлектроника" образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав госкорпорации "Ростех". "Росэлектроника" объединяет более 150 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе в Европу, Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток, в Африку и Латинскую Америку.

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