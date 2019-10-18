|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.10.19 08:57
Создаваемые для Арктики автономные энергоустановки опробуют в Якутии
"Разработка "Ростеха" призвана решить вопрос энергоснабжения отдаленных территорий, прежде всего, на Крайнем Севере, в Арктическом регионе. Опытную эксплуатацию установок планируется провести на территории Якутии в 2020-2021 годах", - приведены в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.
По его словам, оборудование предназначено для эксплуатации на нефтегазовых месторождениях в Арктической зоне, в других труднодоступных регионах, в населенных пунктах с автономными системами энергоснабжения, а также для энергообеспечения различных изолированных объектов - баз, погранзастав, станций наблюдения и так далее.
Изготовителем является входящее в госкорпорацию АО "Радиозавод" (Пенза). Завод и министерство сельского хозяйства и продовольственной политики республики Якутия заключили соглашение об опытной эксплуатации установки.
Первые серийные образцы должны быть изготовлены и поставлены в 2022 году, в дальнейшем объемы производства могут быть увеличены до 100 единиц в год.
"Аппаратура предназначена для энергообеспечения малых и временных поселений, нефтяных и газовых месторождений, полярных метеорологических станций, телекоммуникационных и навигационных объектов в районах с децентрализованным энергоснабжением и не имеет аналогов на российском рынке", - говорится в сообщении.
Энергетическая установка сможет генерировать электроэнергию, хранить ее, преобразовывать и предоставлять потребителям. Все автономные энергетические модули размещаются в контейнерах арктического исполнения.
Холдинг разрабатывает три автономных энергетических модуля, включающих в различной компоновке накопитель электрической энергии на литий-ионных аккумуляторах, фотоэлектрическую генерирующую систему, ветрогенератор, наплавную мобильную микрогидроэлектростанцию, резервный дизель-генератор. Установка обеспечивает потребителей электроэнергией с помощью интеллектуальной системы управления энергией и удаленной диагностики.
Пресс-служба напоминает, что "Ростех" также создает автономные энергетические системы, работающие от сжиженного природного газа (СПГ). Они предназначены для электрификации районов, удаленных от магистральных газопроводов, в том числе Крайнего Севера и Дальнего Востока.
АО "Радиозавод" с 2013 года является структурной частью холдинга АО "Росэлектроника". Это одно из крупнейших промышленных предприятий России, занимающихся производством автоматизированных комплексов и систем управления специального назначения в интересах министерства обороны РФ и других силовых ведомств.
"Росэлектроника" образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав госкорпорации "Ростех". "Росэлектроника" объединяет более 150 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.
Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе в Европу, Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток, в Африку и Латинскую Америку.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket