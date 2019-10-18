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18.10.19 09:14

Роспотребнадзор предлагает ограничить производство пластиковых пакетов вплоть до их полного запрета

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
18 октября. Interfax-Russia.ru - Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Как рассказали в Роспотребнадзоре, сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов будет проходить поэтапно - вплоть до полного их запрета. Но когда эти товары исчезнут из магазинов, в службе не пояснили. Однако там отметили, что предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства", - говорится в публикации.

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ изданию сказали, что концептуально поддерживают инициативу введения поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика, так как это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду.

При этом в Минприроды подчеркнули, что вопросами запрета производства какой-либо продукции на территории России занимается министерство промышленности и торговли РФ. В пресс-службе Минпромторга и министерства экономического развития РФ на запросы газеты на момент публикации не ответили.

Издание напоминает, что ранее с инициативой запретить пластиковые пакеты в магазинах выступил Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Опрошенные газетой экологи считают, что эту меру нужно включить в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) изданию сказали, что рассматривать возможность жестких запретов на оборот пластиковых пакетов необходимо после того, как будет решен вопрос об их замене. Покупатель не должен испытывать неудобство, магазины обязаны предложить ему другую упаковку. В АКОРТ отметили, что сейчас есть три возможных варианта замены: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика и многоразовые сумки, пишут "Известия".

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