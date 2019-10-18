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Лавров: РФ ответит на проведенные в США испытания созданием запрещенных ранее РСМД

© РИА Новости. Валерий Мельников
18 октября. Interfax-Russia.ru - Россия создаст запрещенные ранее Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вооружения в ответ на проведенные США испытания, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В самом начале, когда американцы официально 2 февраля запустили процедуру денонсирования Договора о ракетах средней и меньшей дальности, президент России Путин заявил, что мы будем действовать зеркально. Если американцы приостанавливают участие в Договоре, то мы сделаем то же самое. Если они его денонсируют, то тут от нас уже ничего не зависит", - напомнил министр.

"Если они после денонсации будут разрабатывать соответствующие вооружения, то мы тоже будем этим заниматься, - продолжил Лавров. - Но когда и если мы создадим такие вооружения - а учитывая, что американцы уже испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету, то мы их создадим - мы не будем их размещать ни в одном регионе мира до тех пор, пока соответствующие системы американского производства не появятся в той или иной части земного шара".

Он подчеркнул, что "это не просто заявление".

"Мы перевели его потом в форму предложения, которое было сделано американцам и членам НАТО, принять двусторонний встречный обоюдный мораторий на размещение таких вооружений где бы то ни было, начиная с Европы, а также в Азии. Ответа нет", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что в отношении Азии "американские военные публично заявляют, что будут готовить размещение этих вооружений в азиатском регионе".

"Президент России (Владимир) Путин не так давно это комментировал. Он сказал, что мы понимаем, кто является главной целью этих замыслов. Но размещать эти вооружения американцы планируют в непосредственной близости от наших границ, поэтому мы тоже будем иметь это в виду. Повторю, ответа на предложение объявить такой мораторий с обеих сторон мы так и не услышали. По-прежнему оставляем это предложение на столе переговоров", - подчеркнул глава российского МИД.

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