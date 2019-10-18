Созданное на "дальневосточном гектаре" в Приморье предприятие начало поставлять дикоросы в Японию

18.10.19 09:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 октября. Interfax-Russia.ru - Приморское предприятие по выращиванию дикоросов, созданное сразу на 30 "дальневосточных гектарах", приступило к поставкам травяных сборов в Японию, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель проекта Елена Андреева.

"Проект начинался с того, что перед нами встал вопрос о подготовке дипломатических подарков для коллег из Японии. Так родилась идея создавать травяные сборы из приморских дикороссов. В итоге, мы решили взять под проект "дальневосточные гектары" и самим выращивать необходимые травы. Сейчас наша продукция распространяется по всему Дальнему Востоку и идет в Японию", - рассказала Андреева.

Свои дальневосточные гектары группа приморцев получила год назад. Только у семьи Елены Андреевой шесть участков. Всего же в проекте задействовано 30 гектаров. С момента получения участков, "гектарщики" высадили иван-чай, ели, лиственницу, кедр, жимолость и другие таежные растения. Обустроили пруд, проложили дорогу. В планах - строительство специальной сушильни для трав.

Кроме того, на своей земле они планируют выращивать лимонник и актинидию - оба этих растения отлично растут в дальневосточном климате, а на продукцию из них высокий спрос. В следующем году собираются установить специальные шпалеры, как для винограда, и посадить растения.

"Все детство я провела в тайге и знаю, какие травы для чего нужны, и как их правильно собирать, сушить. Одно время мы пробовали привлекать к сбору трав наемных рабочих, но результат нас не устроил - качество конечного продукта сильно снизилось. Так что пока решили делать все самостоятельно", - отметила Андреева.

Как сообщалось, закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу в июне 2016 года в девяти субъектах ДФО, а 1 августа 2019 года к программе присоединились еще два региона - Республика Бурятия и Забайкальский край.