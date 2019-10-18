Тендер на разработку крупного месторождения углеводородов в Крыму не состоялся

18.10.19 09:57

© РИА Новости. Константин Чалабов

18 октября. Interfax-Russia.ru - Закупочная комиссия признала несостоявшимся аукцион на выполнение бурения разведочной скважины N8 Поворотного газоконденсатного месторождения (ГКМ) на востоке Крыма, поскольку к конкурсу был допущен только один участник, говорится в материалах на сайте госзакупок

ГУП "Черноморнефтегаз" (Симферополь) объявил аукцион с ограниченным участием в конце сентября. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,082 млрд рублей.

На конкурс поступили две заявки: от ООО "СПК" и ООО "Юг-Бурение". Комиссия допустила к аукциону заявку только первой компании. Вторая структура не предоставила документы, "подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в процедуре закупки".

"Электронный аукцион признается несостоявшимся", - говорится в протоколе закупочной комиссии. "Черноморнефтегаз" имеет право провести повторный аукцион, отмечается в документе.

Поворотное ГКМ является одним из наиболее крупных и перспективных сухопутных месторождений углеводородов на Крымском полуострове. Оно расположено на территории Ленинского района Крыма.

В 1985-1991 годах на нем пробурили шесть поисковых скважин и одну разведочную, которые дали приток газа с газовым конденсатом. Однако в дальнейшем работы на месторождении не проводились.

По данным экспертов, запасы Поворотного ГКМ составляют 3,5 млрд кубометров газа.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Компания на 100% подконтрольна министерству топлива и энергетики Крыма.