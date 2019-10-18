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18.10.19 10:05

Новую партию белух повезли из "китовой тюрьмы" в Приморье к месту выпуска

Фото ВНИРО
18 октября. Interfax-Russia.ru - Одиннадцать белух в пятницу повезли из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска, в Сахалинский залив, сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Научно-исследовательское судно ВНИРО взяло на борт 11 белух. В специально установленных на судне транспортировочных ваннах животные будут перевезены к местам их традиционного обитания в Охотском море и выпущены в районе Сахалинского залива. Дорога займет 3-4 дня", - говорится в сообщении.

Перед погрузкой морских млекопитающих осмотрели ветеринарные врачи, которые констатировали, что животные находятся в хорошей физической форме и готовы к транспортировке. Во время перевозки белух будут сопровождать ученые ВНИРО, врачи и тренеры.

Как сообщалось, 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

В 2020 году к отлову в Дальневосточных морях рыбохозяйственная наука планировала 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восемь афалин, восемь гринд, 1 тыс. 496 моржей и 1 тыс. 905 морских котиков. Росприроднадзор не дал разрешение ловить морских млекопитающих.

2 октября научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Владимир Сафонов" успешно завершили операцию по выпуску 14 морских млекопитающих из бухты Средней. Специалисты рассчитывают выпустить всех животных из бухты Средняя до наступления зимы.

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