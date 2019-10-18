Власти Камчатки не знают происхождения кречета, подаренного Путиным саудовскому королю

18.10.19 10:16

© РИА Новости. Алексей Никольский

18 октября. Interfax-Russia.ru -Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии именно камчатского кречета, но где была выращена эта птица - неизвестно, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в пресс-службе правительства Камчатского края.

"По оценке наших орнитологов, президент подарил именно камчатского кречета, но где он выращен - большой вопрос", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что питомник для разведения соколов на полуострове собираются открыть только в 2021 году.

Про второго кречета, подаренного Путиным наследному принцу Абу-Даби, в пресс-службе правительства Камчатского края "Интерфаксу" ничего не сказали.

На сайте Минприроды РФ сообщается, что птицы подаренные президентом РФ в ходе визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, "имеют паспорта (родословные) и все разрешительные документы, в том числе СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - ИФ)".

Камчатский орнитолог, доктор биологических наук Евгений Лобков сообщил агентству, что "такого светлого окраса кречеты на Камчатке встречаются, но с аналогичным внешним видом птицы могут быть и в других регионах страны".

КРЕЧЕТЫ В ПОДАРОК

Птицы семейства соколиных считаются ценным подарком в странах Персидского залива.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что 14 октября Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Источник в российской делегации, уточнил, что Путин передал саудовскому монарху молодую самку кречета, которой было дано имя Альфа, она натренирована на охоту на птиц.

Песков отметил символичный характер этого подарка, напомнив, что проект по разведению кречетов был презентован на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Он сказал, что центр по разведению кречетов, открытие которого предполагалось по проекту, "в самое ближайшее время начнет функционировать на Камчатке". Пресс-секретарь Путина уточнил, что разведение кречетов - это бизнес-проект.

На следующий день, 15 октября Путин в ходе госвизита в Объединенные Арабские Эмираты подарил наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.

ПИТОМНИК

Кречет - самый крупный представитель семейства соколиных, занесённый в Красную книгу РФ.

Состояние популяции соколов на Камчатке неизвестно.

Единственную попытку учета кречетов орнитологи провели в 2005-2007 годах на небольшие средства, которые удалось получить из федеральной казны.

"Тогда по нашей оценке жило примерно 1,2 тыс. кречетов - 500-600 пар гнездилось. С тех пор никаких учетов, никаких оценок не проводилось, деньги на эти цели из госбюджета не выделялись", - констатировал орнитолог Евгений Лобков.

В 2021 году в Мильковском районе Камчатки планируется открыть соколиный центр (питомник), его созданием будут заниматься ведущие орнитологи России и мира.

Часть кречетов, выращенных в питомнике, планируется отпускать на волю, ещё часть - продавать. Кроме того, там будут проходить реабилитацию кречеты, которые были незаконно вывезены с Камчатки в другие страны, а потом возвращены в естественную среду обитания.

Поставляются камчатские кречеты в арабские страны, где соколиная охота - целый пласт культуры.

"Соколиная охота в этих странах начинается в осеннее время и сопровождается праздниками, фестивалями, аукционами птиц, соревнованиями. Там эти птицы считаются элитными и их могут носить на руках только знатные люди", - отметил орнитолог.

БРАКОНЬЕРСТВО

Орнитолог Лобков также рассказал о масштабном браконьерстве кречетов на Камчатке, которое длится уже около 30 лет.

"У нас это браконьерство принимает промышленные масштабы. (...) По оценкам, ежегодно вывозится более сотни птиц с Камчатки. Но сколько реально их вывозится контрабандой - неизвестно", - сказал ученый.

Решить эту проблему, по его мнению, вполне реально могут на государственном уровне.

Пока же, по его словам, она никак не решается и сводится к разовым задержаниям браконьеров, когда "уже слишком очевидно прилетели на Камчатку, взяли птиц и повезли".

При этом специалист сомневается в целесообразности создания питомника, пока не решена проблема с браконьерством кречетов.

"Питомник нужен. Но восстанавливать популяцию нет смысла, когда браконьерство этих птиц ведется на промышленном уровне. (...) Сначала надо постараться перебить хребет этому сумасшедшему по масштабам браконьерству", - заявил Лобков.