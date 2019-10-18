Глава кредитного кооператива в Кировской области осужден за хищение более 75 млн рублей

18.10.19 10:21

© РИА Новости. ФСБ РФ

18 октября. Interfax-Russia.ru - Котельничский районный суд Кировской области приговорил председателя местного кредитного потребительского кооператива к 6,5 годам колонии по обвинению в хищении средств вкладчиков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

С 2008 по 2016 год обвиняемый уговорил 87 человек инвестировать денежные средства в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Кредитный Ресурс", обещая выплатить проценты.

"В действительности мужчина не намеревался исполнять договорные обязательства. В результате осужденный завладел денежными средствами граждан на общую сумму около 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в ноябре 2013 года он получил кредит на 6,5 млн рублей в ПАО "Сбербанк", предоставив ложные сведения, однако деньги банку не вернул.

Суд признал его виновным по ст.159 УК РФ (мошенничество).