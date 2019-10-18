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18.10.19 10:21
Глава кредитного кооператива в Кировской области осужден за хищение более 75 млн рублей
С 2008 по 2016 год обвиняемый уговорил 87 человек инвестировать денежные средства в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Кредитный Ресурс", обещая выплатить проценты.
"В действительности мужчина не намеревался исполнять договорные обязательства. В результате осужденный завладел денежными средствами граждан на общую сумму около 70 млн рублей", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в ноябре 2013 года он получил кредит на 6,5 млн рублей в ПАО "Сбербанк", предоставив ложные сведения, однако деньги банку не вернул.
Суд признал его виновным по ст.159 УК РФ (мошенничество).
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