Противопожарный режим отменили в Алтайском крае в связи с первым снегом

18.10.19 10:26

© РИА Новости. Евгения Новоженина

18 октября. Interfax-Russia.ru - Холодная погода установилась в Алтайском крае, что позволило отменить особый противопожарный режим, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"В связи с установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, правительство края постановило отменить особый противопожарный режим на территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу в регионе пошел первый снег. Температура воздуха опустилась до плюс двух градусов.

Ранее сообщалось, что с 10 октября в Алтайском крае был введен особый противопожарный режим из-за жаркой и сухой погоды. Двадцатиградусная жара стояла в регионе около трех недель и спровоцировала ряд ландшафтных пожаров.