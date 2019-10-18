Медведя застрелили в центре Ухты

18.10.19 10:31

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции в центре Ухты (Коми) обезвредили медведя, сообщает пресс-служба республиканского МВД в пятницу.

"17 октября в вечернее время в период с 22.00 до 23.00 мск в дежурную часть ОМВД России по городу Ухте поступило пять сообщений от местных жителей о том, что по улицам бродит медведь Так, животное видели на улицах Дружбы, 30 лет Октября, Ленина и Юбилейная", - говорится в релизе.

Для проверки сообщений по улицам проехал наряд полиции. Сотрудники ведомства с помощью громкоговорителя предупреждали граждан о том, что на улице небезопасно и просили не покидать свои дома.

"Полицейские обнаружили животное в центре города на улице Володарского (...) Для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан, сотрудниками патрульно-постовой службы было произведено несколько выстрелов по животному, в результате медведь был обезврежен", - отметили в МВД.

В ведомстве жителям республики советуют быть предельно бдительными и ограничить пребывание на улице, особенно детей, в темное время суток.