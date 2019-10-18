Туман стал причиной задержки 16 рейсов в аэропорту Симферополя

18.10.19 10:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 октября. Interfax-Russia.ru - По восемь рейсов на прибытие и вылет задерживаются в пятницу в аэропорту Симферополя из-за тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиаузла.

"В настоящее время в аэропорту Симферополь задерживается прибытие и вылет восьми воздушных судов в связи с погодными условиями, вызванными туманом, который ночью опустился на аэропорт", - сказал собеседник агентства.

Задержки составляют от одного до нескольких часов. Туман уже начал рассеиваться, в ближайшее время все задержавшиеся воздушные суда прибудут в Крым, добавили в пресс-службе.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.