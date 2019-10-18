Минтранс намерен расширить запретную зону для плавания возле Крымского моста

18.10.19 10:37

Фото инфоцентра "Крымский мост"

18 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта РФ подготовило проект приказа о расширении запретного для плавания района вблизи моста через Керченский пролив, который соединил Крымский полуостров с материковой частью России.

Документ размещен в четверг на портале проектов нормативно-правовых актов (regulation.gov.ru).

Новые координаты запретной зоны указаны в проекте приказа.

Минтранс ранее, в конце 2015 года, издал приказ N386 "Об установлении запретных для плавания районов в зоне строительства транспортного перехода через Керченский пролив" в целях обеспечения безопасности Крымского моста.

Росгвардия предложила расширить эту зону. Вопрос обсуждался полторы недели назад на совещании с участием представителей Минтранса, МИДа РФ и силовиков.

"Принять предложение Росгвардии. (. . .) Минтрансу России организовать разработку и обеспечить издание приказа "Об объявлении запретного для плавания района в зоне Крымского моста" по координатам, представленным Росгвардией (срок - 1 декабря 2019 года)", - говорится в протоколе совещания.

Ограничения касаются всех кораблей, судов и иных плавсредств, кроме кораблей, катеров и судов Росгвардии, ВМФ РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в процессе технологического обслуживания Крымского моста.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда, как ожидается, пойдут по ж/д части моста в декабре 2019 года.

Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года. Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить памятник археологии - античную усадьбу, обнаруженную на этапе подготовки территории к строительству.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.