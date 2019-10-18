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18.10.19 10:37
Минтранс намерен расширить запретную зону для плавания возле Крымского моста
Документ размещен в четверг на портале проектов нормативно-правовых актов (regulation.gov.ru).
Новые координаты запретной зоны указаны в проекте приказа.
Минтранс ранее, в конце 2015 года, издал приказ N386 "Об установлении запретных для плавания районов в зоне строительства транспортного перехода через Керченский пролив" в целях обеспечения безопасности Крымского моста.
Росгвардия предложила расширить эту зону. Вопрос обсуждался полторы недели назад на совещании с участием представителей Минтранса, МИДа РФ и силовиков.
"Принять предложение Росгвардии. (. . .) Минтрансу России организовать разработку и обеспечить издание приказа "Об объявлении запретного для плавания района в зоне Крымского моста" по координатам, представленным Росгвардией (срок - 1 декабря 2019 года)", - говорится в протоколе совещания.
Ограничения касаются всех кораблей, судов и иных плавсредств, кроме кораблей, катеров и судов Росгвардии, ВМФ РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в процессе технологического обслуживания Крымского моста.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда, как ожидается, пойдут по ж/д части моста в декабре 2019 года.
Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года. Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить памятник археологии - античную усадьбу, обнаруженную на этапе подготовки территории к строительству.
Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.
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