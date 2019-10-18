Минприроды РФ разработало проект приказа об утилизации батареек и аккумуляторов

18.10.19 10:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 октября. Interfax-Russia.ru - Минприроды России разработало законопроект о запрете выбрасывать батарейки и аккумуляторы с твердыми коммунальными отходами, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Проект приказа "Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов опасности" предполагает, что батарейки и аккумуляторы "подлежат накоплению отдельно от других отходов".

В список опасных отходов, который будет регулироваться приказом, вошли отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств, батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, минеральные и синтетические масла, утратившие потребительские свойства; компьютерное, электронное, оптическое оборудование, шины, покрышки, камеры для автомобилей и электролитные батарейки и аккумуляторы.

"Положения проекта приказа направлены на обеспечение организации накопления и сбора отходов вышеуказанных групп, в том числе образующихся у граждан, вовлечение в процесс накопления, сбора отходов сервисных и торговых организаций, введение условий накопления отходов, минимальной степени утилизации отходов, приоритетов при выборе технологии утилизации отходов", - говорится в пояснительной записке к приказу.

Согласно проекту приказа, запрещается смешивать аккумуляторы и батарейки с твердыми коммунальными (ТКО) и иными отходами, а также хранить неповрежденные батарейки вместе с поврежденными. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Также будет установлено, что отходы, относящиеся к I-V классу опасности, гражданам будет необходимо выбрасывать в спецконтейнеры, отдавать операторам на переработку или сдавать в магазины.