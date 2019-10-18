Уголовное дело возбуждено по факту массового отстрела собак в Саратове

18.10.19 11:01

© РИА Новости. Михаил Фомичев

18 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали нескольких работников одного из муниципальных учреждений Саратова, подозреваемых в массовых убийствах бродячих животных.

Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает в пятницу, что представители организации, учредителем которой является комитет дорожного хозяйства города, должны были отлавливать на улицах города безнадзорных животных и помещать их в приют. Однако вместо этого ежедневно по ночам они занимались отстрелом собак.

"При личном досмотре у троих фигурантов изъяты пневматическое оружие в снаряженном состоянии, дротики и шприцы с препаратом, предназначенным для умерщвления животных", - говорится в сообщении.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными в составе преступной группы).

Кроме того, полиция установила, что руководство учреждения присваивало деньги, выделяемые на отлов, вакцинирование и содержание животных.

"Сумма ущерба, причиненного бюджету Саратовской области, может превышать 1 млн 300 тыс. рублей", - отмечает ГУ МВД.

В связи с этим в отношении должностных лиц организации возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Название бюджетного учреждения полиция не называет.

Между тем, заместитель председателя комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам гордумы Евгений Чернов уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что ответственным за отлов безнадзорных животных в городе является МБУ "Дорстрой".