Более 2,5 тыс. жителей Ростовской области подали заявки на конкурс "Лидеры России"

18.10.19 11:07

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

18 октября. Interfax-Russia.ru - Ростовская область вошла в топ-10 по количеству желающих принять участие в конкурсе "Лидеры России - 2020", сообщил заместитель начальника управления инноваций в органах власти правительства региона Юрий Черныш.

"Почти 10 тыс. жителей Ростовской области подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" в 2018-2019 годах, из них финалистами стал 21 человек, победителями - пять. На сегодняшний день от жителей Ростовской области подано более 2,5 тыс. заявок", - сказал Черныш журналистам.

По словам советника губернатора Антона Алексеева, плюсом конкурса является возможность поработать с опытными наставниками, которые являются ведущими учеными, политиками и крупными предпринимателями.

"Я являюсь наставником для победителя младшего конкурса кубка "Управляй" платформы "Россия - страна возможностей". В рамках этой работы я стараюсь сам помогать ему в обучении, даю советы по построению карьерного пути", - сказал Алексеев.

Дистанционный этап конкурса пройдет в октябре-декабре 2019 года. По его итогам очные полуфиналы состоятся в восьми федеральных округах. Суперфинал пройдет в марте 2020 года.

"Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Запуск третьего сезона конкурса 2019-2020 годов поддержал президент России Владимир Путин 4 октября на первом заседании АНО.