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18.10.19 11:09

Снегопады ожидаются в нескольких регионах Урала

© РИА Новости. Павел Лисицын
18 октября. Interfax-Russia.ru - Непогода и похолодание ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа.

Так, в Свердловской и Курганской областях в пятницу ожидается мокрый снег, местами сильный, сообщают пресс-службы региональных ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в Курганской области в ночь на 19 октября столбик термометра может опуститься до минус семи градусов.

В Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие дни также ожидается снег, сильный ветер и ночные морозы до минус 12 градусов, сообщает окружной Гидрометцентр.

При этом в некоторых районах морозы до минус 3-8 градусов сохранятся и днем.

В Тюменской области в связи с выпавшим в пятницу первым снегом региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах из-за возникшего гололеда.

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