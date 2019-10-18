Снегопады ожидаются в нескольких регионах Урала

18.10.19 11:09

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 октября. Interfax-Russia.ru - Непогода и похолодание ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа.

Так, в Свердловской и Курганской областях в пятницу ожидается мокрый снег, местами сильный, сообщают пресс-службы региональных ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в Курганской области в ночь на 19 октября столбик термометра может опуститься до минус семи градусов.

В Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие дни также ожидается снег, сильный ветер и ночные морозы до минус 12 градусов, сообщает окружной Гидрометцентр.

При этом в некоторых районах морозы до минус 3-8 градусов сохранятся и днем.

В Тюменской области в связи с выпавшим в пятницу первым снегом региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах из-за возникшего гололеда.