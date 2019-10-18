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Модернизацию первичного звена здравоохранения планируют начать с 1 июля 2020г

© РИА Новости. Виталий Аньков
18 октября. Interfax-Russia.ru - В ходе модернизации первичного звена здравоохранения будет построено и отремонтировано 10 тысяч поликлиник и больниц, 30 тысяч подразделений медорганизаций будет оснащено новым оборудованием, сообщает аппарат правительства.

"По предварительным оценкам, в рамках региональных программ модернизации планируется заново построить или капитально отремонтировать свыше 10 тысяч зданий поликлиник, амбулаторий, ФАПов, центральных районных и районных больниц, оснастить оборудованием свыше 30 тысяч структурных подразделений медицинских организаций, укомплектовать автотранспортом свыше 2 тысяч медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий", - говорится в сообщении аппарата в пятницу.

По данным Росстата, более 12% всех зданий первичного звена, центральных районных и районных больниц требуют замены, реконструкции или капитального ремонта, почти половина медицинского оборудования таких организаций изношена, а большинство поликлиник, центральных районных и районных больниц не имеют автомобилей, чтобы выезжать в сельские и отдаленные территории, отмечают в аппарате правительства.

Чтобы решить эти проблемы, регионы должны будут до 15 ноября провести полную инвентаризацию своей медицинской инфраструктуры первичного звена, центральных районных и районных больниц с учетом численности проживающего населения и приоритетов пространственного развития территорий, сформировать паспорта медицинских организаций с привязкой к их кадровой укомплектованности и представить результаты такой инвентаризации на согласование в специально создаваемую правительством межведомственную рабочую группу.

"Сформированные и согласованные регионами предложения станут основной для разработки до 10 января 2020 года программ модернизации первичного звена здравоохранения 2020-2024 по каждому субъекту Российской Федерации, которые в дальнейшем пройдут соответствующую комплексную экспертизу и после этого должны быть утверждены и начать реализовываться с 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Главная задача модернизации, отмечают в аппарате правительства, - обеспечение доступности первичного звена здравоохранения и создание достойных условий работы медработников, в том числе оплату их труда.

Программы модернизации касаются только региональных медицинских организаций, но, по решению правительства РФ, в эти программы должны быть включены и медицинские организации ФМБА России, оказывающие первичную медико-санитарную помощь жителям закрытых административно-территориальных образований.

Дополнительно Минздрав России и ФМБА России проводят работу по сплошной инвентаризации всего комплекса медицинских организаций ФМБА, чтобы определить фактическую потребность в инфраструктуре, необходимой для оказания медицинской помощи гражданам, прикрепленным к учреждениям ФМБА России, а также населению, проживающему на территориях соответствующих регионов.

В рамках модернизации планируется привлечь и поддержать медицинских работников первичного звена. В настоящее время это около 300 тысяч врачей и свыше 1 млн средних медицинских работников. При этом системе не хватает еще свыше 150 тысяч медицинских работников.

Для этого предлагается продолжить развитие целевого обучения, увеличение подготовки медсестер и фельдшеров, предоставление медицинским работникам служебного жилья, введение индивидуальных мер поддержки, говорят в аппарате правительства.

В части зарплаты Минтруд России совместно с субъектами РФ проведет до 30 апреля следующего года анализ сложившейся ситуации и до 20 сентября выработает предложения по изменению отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения.

Порядок финансового обеспечения региональных программ будет представлен в правительство РФ к 1 марта 2020 года.

Координацию работы по утверждению региональных программ будет осуществлять проектный комитет по национальному проекту "Здравоохранение", а окончательное решение принимать президиум Совета при президенте РФ стратегическому развитию и национальным проектам, который возглавляет председатель правительства, говорится в сообщении.

9 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. "Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены", - доложил глава кабмина.

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