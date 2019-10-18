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18.10.19 11:32
Соцобъекты и дорогу построили по госпрограмме в одном из районов Забайкалья
"В селе Комсомольское Чернышевского района, где проживает более двух тысяч человек, были капитально отремонтированы или заново построены несколько социально значимых объектов. Ремонтные и строительные работы выполнены в рамках реализации национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста", - говорится в сообщении.
В первую очередь в селе была капитально отремонтирована средняя общеобразовательная школа. На это выделяли почти 10 млн рублей.
"Наша школа располагалась в двух зданиях: одно в поселке Ареда, другое в селе Комсомольское. Мы уже 12 лет мечтали объединиться под одной крышей, чтобы вести полноценный учебный процесс. Наша мечта сбылась, мы очень благодарны нашим подрядчикам, которые выполнили большую и качественную работу в установленные сроки", - приводятся в сообщении слова директора школы Татьяны Вологдиной.
Кроме этого, по данным пресс-службы, капитально отремонтировали здание дома культуры, введенное в эксплуатацию в 1964 году. На это было потрачено 8,7 миллиона рублей. Деньги выделены в рамках национального проекта "Культура".
"Изначально по дому культуры в селе Комсомольское стоял вопрос: сносить здание или реставрировать его, но было принято решение специалистами о восстановлении. Уверена, что объект станет культурным центром, где будут собираться много людей, проводиться большие мероприятия", - прокомментировала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.
Также 6,7 млн рублей было выделено на ремонт детского сада "Чебурашка".
В селе Комсомольское также открыли фельдшерско-акушерский пункт. Строительство проводилось за счет "единой субсидии" в 10 млн рублей.
"В прошлом году мы построили три ФАПа, в этом году создали еще четыре. В районе есть несколько старых фельдшерско-акушерских пунктов, где имеются проблемы с отоплением и наличием современного оборудования. С открытием нового объекта, мы будем идти в ногу со временем и обслуживать в хороших условиях жителей нашего района", - отметил глава Чернышевского района Виктор Наделяев, слова которого приводятся в сообщении.
Помимо этого в муниципалитете закончен монтаж большой детской площадки стоимостью 737 тыс. рублей, достраивается универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, установлен уличный тренажерный комплекс с покрытием.
Также в Комсомольском отремонтировали дорогу за счет средств дорожного фонда Забайкальского края. За 10 млн рублей сделали частичное асфальтирование, подсыпку и барьерные ограждения.
Как сообщалось, финансирование социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальнего Востока - новация в государственной поддержке регионов Дальневосточного федерального округа. Средства выделяются в рамках так называемой "единой субсидии". До 2021 года в рамках единой субсидии на создание, модернизацию и оснащение социальных объектов из федерального бюджета регионам Дальнего Востока будет выделено 95,7 млрд руб.
На эти средства будет построено 19 больниц, 34 школы и детских сада, 27 спортивных комплексов, 20 центров культуры, проведена реконструкция и капитальный ремонт 262 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также закуплено новое оборудование в больницы и средние образовательные учреждения.
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