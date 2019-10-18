Заблудились: как дипломаты США оказались в Северодвинске вместо Архангельска
  
ООН по-русски: эксперт предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву на время
   
До полного запрета: Роспотребнадзор предлагает сократить производство пластиковых пакетов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
18.10.19 11:32

Соцобъекты и дорогу построили по госпрограмме в одном из районов Забайкалья

Фото с официального портала правительства Забайкальского края
18 октября. Interfax-Russia.ru - В Чернышевском районе Забайкалья одновременно сдали фельдшерско-акушерский пункт, школу, детский сад, дом культуры, детскую и спортивную площадки, участок дороги, построенные и отремонтированные в рамках госпрограммы, сообщает пресс-служба правительства.

"В селе Комсомольское Чернышевского района, где проживает более двух тысяч человек, были капитально отремонтированы или заново построены несколько социально значимых объектов. Ремонтные и строительные работы выполнены в рамках реализации национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста", - говорится в сообщении.

В первую очередь в селе была капитально отремонтирована средняя общеобразовательная школа. На это выделяли почти 10 млн рублей.

"Наша школа располагалась в двух зданиях: одно в поселке Ареда, другое в селе Комсомольское. Мы уже 12 лет мечтали объединиться под одной крышей, чтобы вести полноценный учебный процесс. Наша мечта сбылась, мы очень благодарны нашим подрядчикам, которые выполнили большую и качественную работу в установленные сроки", - приводятся в сообщении слова директора школы Татьяны Вологдиной.

Кроме этого, по данным пресс-службы, капитально отремонтировали здание дома культуры, введенное в эксплуатацию в 1964 году. На это было потрачено 8,7 миллиона рублей. Деньги выделены в рамках национального проекта "Культура".

"Изначально по дому культуры в селе Комсомольское стоял вопрос: сносить здание или реставрировать его, но было принято решение специалистами о восстановлении. Уверена, что объект станет культурным центром, где будут собираться много людей, проводиться большие мероприятия", - прокомментировала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

Также 6,7 млн рублей было выделено на ремонт детского сада "Чебурашка".

В селе Комсомольское также открыли фельдшерско-акушерский пункт. Строительство проводилось за счет "единой субсидии" в 10 млн рублей.

"В прошлом году мы построили три ФАПа, в этом году создали еще четыре. В районе есть несколько старых фельдшерско-акушерских пунктов, где имеются проблемы с отоплением и наличием современного оборудования. С открытием нового объекта, мы будем идти в ногу со временем и обслуживать в хороших условиях жителей нашего района", - отметил глава Чернышевского района Виктор Наделяев, слова которого приводятся в сообщении.

Помимо этого в муниципалитете закончен монтаж большой детской площадки стоимостью 737 тыс. рублей, достраивается универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, установлен уличный тренажерный комплекс с покрытием.

Также в Комсомольском отремонтировали дорогу за счет средств дорожного фонда Забайкальского края. За 10 млн рублей сделали частичное асфальтирование, подсыпку и барьерные ограждения.

Как сообщалось, финансирование социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальнего Востока - новация в государственной поддержке регионов Дальневосточного федерального округа. Средства выделяются в рамках так называемой "единой субсидии". До 2021 года в рамках единой субсидии на создание, модернизацию и оснащение социальных объектов из федерального бюджета регионам Дальнего Востока будет выделено 95,7 млрд руб.

На эти средства будет построено 19 больниц, 34 школы и детских сада, 27 спортивных комплексов, 20 центров культуры, проведена реконструкция и капитальный ремонт 262 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также закуплено новое оборудование в больницы и средние образовательные учреждения.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.10.19 15:10
Мосгорсуд оставил без изменений срок наказания экс-главе Коми Гайзеру
.
  18.10.19 12:13
Начальники полиции и угрозыска района Дорогомилово задержаны за коррупцию
.
  18.10.19 12:09
Более 70 музыкальных представлений покажут в столичных парках до конца ноября
.
  18.10.19 12:03
Реставрацию Новодевичьего монастыря завершат к 2022 году
.
  18.10.19 11:49
Благоустройство Рождественки завершено в Москве
.
  17.10.19 17:21
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "дела 27 июля" Коваленко
.
  17.10.19 17:04
Отели в отдельно стоящих жилых домах оказались вне закона из-за поправки о запрете хостелов
.
  17.10.19 15:42
Собянин: младенческая смертность в столице сократилась наполовину
.
  17.10.19 15:23
Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве
.
  17.10.19 14:07
Генерал Дрыманов в суде не признал вину и назвал уголовное дело заказным


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket