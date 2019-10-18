Самолет выкатился за пределы ВПП в городе Мирный в Якутии

18.10.19 11:46

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

18 октября. Interfax-Russia.ru - Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара" во время посадки в городе Мирном в Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба авиакомпании.

"Самолет вылетел из Иркутска по плану. В 09:05 по местному времени приземлился в Мирном, но выкатился за пределы полосы. На бору судна был 61 пассажир и пять членов экипажа. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что Ан-148 не получил повреждений.

В связи происшествием в аэропорту Мирного начала прокурорская проверка, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Проверку начала Якутская транспортная прокуратура", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной выкатывания Ан-148 за пределы ВПП в аэропорту города Мирный могла стать недостаточная обработка полосы.

"По предварительным данным, не было обеспечено достаточное сцепление шасси с поверхностью полосы. Возможно ввиду сложных метеоусловий либо недостаточной обработки полосы оно оказалось ниже заявленного", - сказал источник.

Самолет Ан-148 выкатился за пределы ВПП на 10 м. Самолет повреждений не получил.