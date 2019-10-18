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18.10.19 11:46
Самолет выкатился за пределы ВПП в городе Мирный в Якутии
"Самолет вылетел из Иркутска по плану. В 09:05 по местному времени приземлился в Мирном, но выкатился за пределы полосы. На бору судна был 61 пассажир и пять членов экипажа. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что Ан-148 не получил повреждений.
В связи происшествием в аэропорту Мирного начала прокурорская проверка, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Проверку начала Якутская транспортная прокуратура", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной выкатывания Ан-148 за пределы ВПП в аэропорту города Мирный могла стать недостаточная обработка полосы.
"По предварительным данным, не было обеспечено достаточное сцепление шасси с поверхностью полосы. Возможно ввиду сложных метеоусловий либо недостаточной обработки полосы оно оказалось ниже заявленного", - сказал источник.
Самолет Ан-148 выкатился за пределы ВПП на 10 м. Самолет повреждений не получил.
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