Благоустройство Рождественки завершено в Москве

18.10.19 11:49

© РИА Новости. Алексей Куденко

18 октября. Interfax-Russia.ru - Завершилось комплексное благоустройство улицы Рождественка и прилегающих переулков - Звонарского, Сандуновского, Варсонофьевского, Большого, Малого и Нижнего Кисельных, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

"Рождественка и прилегающие к ней переулки расположены в самом центре Москвы. Они являются популярным местом для прогулок москвичей и туристов, но одновременно служат для транспортного транзита. Общая площадь территории благоустройства составила более 3 га", - рассказал Бирюков журналистам.

Заммэра отметил, что благоустройство выполнено не только на тротуарах и проезжей части, но и во дворовых территориях, и на общественных пространствах.

"Сейчас завершаются работы на территории знаковых объектов: церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря, МАРХИ. Скоро Рождественка и переулки станут более зелеными: здесь уже разбили газоны, а поздней осенью высадят деревья, а весной следующего года - кустарники", - отметил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков подчеркнул, что Рождественка и прилегающие переулки стали завершающим этапом в благоустройстве основных улиц Мещанского района, расположенных внутри Бульварного кольца.

"Вместе с пешеходной улицей Кузнецкий Мост они образуют единое городское пространство, удобное для передвижения пешеходов и стимулирующее развитие сферы услуг, общественного питания и торговли", - добавил он.

Ранее Бирюков сообщил, что в Москве завершилось благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков.