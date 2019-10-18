На выходных в Петербурге потеплеет

18.10.19 11:55

© РИА Новости. Александр Гальперин

18 октября. Interfax-Russia.ru - В выходные в Петербурге и Ленинградской области ожидается преобладание облачной погоды, при этом температура воздуха поднимется до плюс 13 градусов, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

В субботу в северной столице и большинстве районов области пройдут умеренные дожди. В воскресенье в Петербурге преимущественно без осадков, по области пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в Петербурге днем составит плюс 10-12 градусов, ночью - плюс 7-9 градусов. В Ленинградской области столбик термометра покажет плюс 8-13 градусов днем, плюс 5-10 - ночью.