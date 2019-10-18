Реставрацию Новодевичьего монастыря завершат к 2022 году

18.10.19 12:03

© РИА Новости. Владимир Федоренко

18 октября. Interfax-Russia.ru - Ремонтно-реставрационные работы Новодевичьего монастыря в Москве завершат в 2022 году, работы по 13 объектам ансамбля завершатся до конца этого года, сообщили в Минкультуры РФ.

"До конца 2019 года планируется сдать 13 объектов. Фасады практически по всем объектам будут "раскрыты". Строительные леса останутся только на фасаде Казначейских палат", - сообщил начальник отдела по техническому надзору на объектах культурного наследия Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России Иван Кононенко, слова которого приводят в пресс-службе.

По его словам, одна из главных задач реставрации - вернуть монастырю исторический облик, при этом сделать все помещения и инженерные коммуникации современными и функциональными.

В состав ансамбля входят Палаты царевны Марии Алексеевны, Усыпальница Волконских, Филатьевский приют, Больничные палаты, Стрелецкая караульня у Напрудной башни, Лопухинские палаты, а также Напрудная, Покровская, Никольская, Швальная, Иосафовская, Чеботарная, Предтеченская башни.

Ремонтно-реставрационные работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 500-летия со дня основания Новодевичьего монастыря. Реставрация проводится Минкультуры России, работы планируется завершить в 2022 году.

На 2020 год запланировано завершение работ еще по 14 объектам ансамбля: Покровская церковь над южными воротами, Усыпальница Прохоровых, Погребовые палаты, Казначейские палаты, Преображенская церковь над северными воротами, Сторожка у Северных ворот, Сетуньская башня, Сетуньская караульня у Сетуньской башни, Затрапезная башня, Саввинская башня, Певческие палаты у Саввинской башни, Палаты царицы Ирины Годуновой с Амвросиевской церковью, Крепостные стены.

Кроме того, в 2020 году будут завершены работы на пятиярусной Колокольне Новодевичьего монастыря. В настоящее время с нее начали снимать строительные леса. На объекте отреставрированы купол, куранты, колокола, самый большой колокол XIV века после реставрации вернулся на колокольню. Внутри башни продолжается художественная реставрация, мастера возвращают цвет авторской штукатурки.

Смоленский собор - старейший храм Новодевичьего монастыря, построенный в конце XVI века. Реставрация храма завершится в 2022 году. Однако работы уже переместились внутрь собора. Внешняя часть здания практически готова: выполнены покраска и позолота куполов и крестов, покраска стен, произведен ремонт кровли и подклета, установлены окна и решетки. Также в 2022 году будет открыта Успенская церковь с Трапезной.