Более 70 музыкальных представлений покажут в столичных парках до конца ноября

18.10.19 12:09

© РИА Новости. Владимир Вяткин

18 октября. Interfax-Russia.ru - Концерты, спектакли и познавательно-игровые программы для детей запланированы в городских зонах отдыха на вторую половину осени, сообщает сайт мэра Москвы.

"Послушать французские романсы, насладиться органной музыкой и оперным пением, увидеть, как танцуют фламенко, или отвести ребенка на детский спектакль можно до конца ноября в десяти парках, подведомственных столичному департаменту культуры", - говорится в сообщении.

В музее-заповеднике "Коломенское" музыкальные представления пройдут в концертном зале "Театральная хоромина" дворца царя Алексея Михайловича. Как сообщается на сайте, 18 и 25 октября в рамках фестиваля "От старинного романса до жемчужин мировой музыки" прозвучат фрагменты произведений Римского-Корсакова и Мусоргского.

"Два концерта пройдут в усадьбе Измайлово. 27 октября в 15:00 на сцене зала "Под сводами" выступят флейтистка Анна Суетина и гитарист Дмитрий Андреев. Они исполнят произведения Паганини, Джулиани, Пьяццоллы. А 10 ноября в 15:00 гости парка услышат "Бранденбургские концерты" Баха. Здесь выступит оркестр "Геликон-оперы", - уточняется в сообщении.

Парк "Северное Тушино" приглашает на детские кукольные спектакли. Представления пройдут в демонстрационном зале подводной лодки Музея истории ВМФ. 27 октября в 11:30 зрителей ждет спектакль "У самого синего моря".

"Концерты для ценителей разных жанров - от инструментальной классики до хорового пения - пройдут в музее-заповеднике "Царицыно". Ближайшее выступление начнется в 17:00 19 октября в атриуме Хлебного дома. В программе - произведения Вивальди, Баха и Брамса в исполнении лауреатов международных конкурсов", - говорится в сообщении.

Спектакль по роману Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея" можно бесплатно посмотреть в Таганском парке 25 октября в 19:30, уточняется на сайте. Гости "Коломенского" смогут послушать концерт "Испанское фламенко. Магия ритма, музыки и танца" 26 октября в 19:00.