Начальники полиции и угрозыска района Дорогомилово задержаны за коррупцию

18.10.19 12:13

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 октября. Interfax-Russia.ru - Двое руководителей московского ОВД "Дорогомилово" проверяются на причастность к коррупционным преступлениям, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре МВД РФ.

"Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России совместно с коллегами из УСБ ГУ МВД России по Москве и УФСБ России по Москве и Московской области проводится комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда должностных лиц УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве к коррупционным правонарушениям. 17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска", - сказали в пресс-центре.

По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей.

В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности.

"Руководством столичного Главка назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-центре.