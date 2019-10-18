Более 10 соцобъектов, мост и дорогу отремонтируют на Вологодчине

18.10.19 12:21

Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

18 октября. Interfax-Russia.ru - Вторая волна градостроительных советов стартовала на Вологодчине с Кичменгско-Городецкого района, сообщает пресс-служба главы региона.

"В Кичменгско-Городецком районе стартовала вторая волна градостроительных советов. От первой она будет отличаться контролем над выполнением данных ранее поручений и выделением дополнительных средств на реализацию первоочередных мероприятий, которые больше всего волнуют жителей. За ближайшие полгода я планирую посетить все районы, чтобы в каждом провести градостроительный совет", - цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

В рамках градсовета в Кичменгском Городке были приняты решения о ремонтах более десяти объектов культуры, спорта, здравоохранения, образования и дорожной инфраструктуры района.

Так, на развитие здравоохранения в муниципалитете в 2020 году планируется направить 11 млн рублей. 2,4 млн рублей выделят на ремонт Шонгского ФАПа. В районную больницу купят автоклав, стоматологическую установку, автомобиль для выездной консультационной работы. На покупку этого оборудования потребуется 4,5 млн. рублей. Кроме того, за счет средств Фонда ОМС запланировано приобретение колоноскопа, а на федеральные деньги старое здание Алферовского ФАПа заменят на современную модульную конструкцию.

Как отмечает пресс-служба, в ноябре следующего года планируется завершить работы по ремонту моста через реку Юг на автодороге Урень-Шарья-Никольск-Ширяево. Решение о проведении работ было принято в 2018 году. В настоящее время здесь организовано реверсивное движение, выполнен демонтаж полотна на правой половине моста, ведутся работы по демонтажу лестниц, опор линии электроосвещения. В планах также оборудовать новые подходы к мосту.

"Объем инвестиций составляет почти 200 млн рублей. Средства большие, работы будут проводиться под особым контролем как со стороны заказчика, так и надзорных органов, районной администрации, депутатов и, безусловно, населения", - сказал Кувшинников.

На 2020 год также запланирован ремонт полуторакилометровый проблемный участок дороги Урень-Шарья-Никольск-Ширяево.

Кроме того, 168 млн рублей выделено на строительство в центре Кичменгского Городка спорткомплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, 24 млн рублей - на возведение рядом с ним стадиона с искусственным газоном. Оба объекта планируется сдать в 2020 году.

На градсовете также было принято решение о капитальном ремонте здания Первомайской школы, детского сада "Березка". Кроме того, в ряде школ района вместо печного отопления установят конвекторы. 17 млн рублей будет выделено на ремонт районного краеведческого музея.

Ранее сообщалось, что в 2018-2019 годах в Вологодской области были проведены градостроительные советы во всех муниципальных районах и городах. По их итогам было дано 1,2 тыс. поручений, принято решение о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 460 объектов.