Алиханов намерен принять участие в выборах главы Калининградской области в 2022г

18.10.19 12:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

18 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен принять участие в выборах главы региона в 2022 году.

Об этом он сообщил в интервью газете "Страна Калининград".

Отвечая на вопрос, будет ли застройка территории исторического аэродрома "Девау" в Калининграде, Алиханов заявил, что нет. "Потому что здание аэродрома накладывает ограничение на всю территорию. И даже чисто гипотетически, чтобы его снять, нужно прийти к премьер-министру Дмитрию Медведеву, согласовав предварительно со всеми задействованными структурами. Этим никто в здравом уме заниматься не будет, потому что политическое самоубийство. А я хочу снова избираться в 2022 году", - сказал губернатор.

Как сообщалось, в октябре 2016 года Алиханов был назначен врио губернатора Калининградской области. В результате досрочных выборов в сентябре 2017 года занял пост главы региона.

Ранее Алиханов сообщил, что исторический аэродром Девау в Калининграде станет местом расположения военно-патриотического парка "Патриот".

Аэропорт Кёнигсберг-Девау (Konigsberg-Devau) был открыт в 1921 году и стал одним из первых пассажирских аэропортов Германии, Европы и мира.

В 1921 году в Девау открылась метеослужба, ставшая первой в мире стационарной авиационной метеослужбой. Построенный в 1922 году аэровокзал тоже был первым аэровокзалом Европы. После Второй мировой войны Девау имел статус аэропорта Калининграда. В 70-х годах прошлого века полеты с него были прекращены. С тех пор и до нашего времени он остаётся базой местного аэроклуба ДОСААФ.