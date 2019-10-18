Миллер: споры с Киевом нужно урегулировать до заключения нового контракта на транзит

18.10.19 12:48

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

18 октября. Interfax-Russia.ru - "Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной. Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.

Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

Говоря о судебных спорах, глава "Газпрома" отметил решение Стокгольмского суда, который фактически внес дисбаланс в два контракта: контракт на поставку и контракт на транзит через территорию Украины. Он также упомянул те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против "Газпрома".

"Абсолютно надуманная история - по одной простой причине, что "Газпром" не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории Украины, - заявил Миллер. - Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей".

Миллер напомнил также о важности заключения перед контрактом на транзит контракта на прямую поставку газа на Украину.

"Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню", - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что, несмотря на разговоры о важности договора на транзит газа, надо понимать, что "Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах". "При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы - это практически тот же самый российский газ", - сказал глава "Газпрома".

По его словам, ответ на этот вопрос со стороны Украины даст российской стороне понимание нами того, какие газотранспортные мощности необходимо будет резервировать со стороны России на входе на Украину. В свою очередь это прояснит то, какие мощности останутся для транзита.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Российская компания 30 марта подала апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн. за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита природного газа. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами, при этом сумма штрафа выросла до 172 млрд грн. за счет пени за его неоплату (свыше $6 млрд) . Хозяйственный суд Киева в марте 2017 года постановил взыскать эту сумму с российской компании на основании вступившего в силу судебного решения.