Фетисов: экотуризму в РФ мешает недоступность особо охраняемых территорий

18.10.19 13:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 октября. Interfax-Russia.ru - Особо охраняемые территории занимают 13% площади России, развивать на них экологический туризм очень сложно из-за законодательных ограничений, однако в стране есть опыт успешного использования в туризме природных ресурсов с сохранением экологии, заявил посол доброй воли ООН, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Выступая в пятницу на международной конференции "Природный туризм: глобальный вызов и открытие России" в Сочи, он отметил, что сегодня в зоне особо-охраняемых природных территорий (ООПТ) находится 13% земель нашей страны. За 2017 год их посетило более 8 млн туристов и запрос постоянно растет.

"Однако существует множество ограничений, включая доступность ООПТ, которые мешают развитию экологического туризма", - подчеркнул Фетисов.

По его словам, опыт того, как развивать природный туризм, получая средства на сохранение окружающей среды, успешно работает во всем мире. В России это можно увидеть в Сочи.

"На курорте "Роза Хутор" мы видим хороший пример того, как грамотное использование природных ресурсов позволяет сохранять экологию", - заметил депутат Госдумы.

В свою очередь, генеральный директор курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин сказал, что развитие экологического туризма требует создания инфраструктуры, а значит и вложений. Для этого, по его словам, необходимо объединить усилия государства, бизнеса, экологических организаций и определить правила игры, откорректировав законодательство.

"Туризм - это организация целого ряда услуг: привезти туриста, разместить, обеспечить безопасность физическую и медицинскую. Сейчас самое главное - нормативно-правовая база, которая должна соответствовать задачам по развитию экологического туризма в стране. Доступность особо-охраняемых природных территорий должна быть разумной - должны быть определены абсолютно "закрытые" участки, зоны, которые можно посещать, какая инфраструктура может быть создана и где. Все это должно быть четко регламентировано", - сказал Бачин.

Конференции "Природный туризм: глобальный вызов и открытие России" проходит в Сочи на курорте "Роза Хутор*" с 17 по 19 октября. Она проводится при поддержке посла доброй воли ООН, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. В рамках форума работают пять площадок: "Арктика", "Север", "Средняя полоса", "Юг" и "Восток".