Медведев: Россия готова продавать Украине газ на 25% дешевле реверсного

18.10.19 13:34

© РИА Новости. Стрингер

18 октября. Interfax-Russia.ru - Украина имеет право покупать российский газ по реверсу из Европы на 25%, а не напрямую, но от этого страдают потребители, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"К сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же, высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор, это их право, - сказал премьер. - Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%".

При этом Медведев заметил, что газовые проблемы на Украине остаются вне зависимости от смены власти. "Власти на Украине меняются, а проблемы, к сожалению, остаются", - сказал он. Он напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с Миллером перед выборами на Украине, в том числе во время приезда украинских коллег. "Мы говорили о возможном сотрудничестве. Потом у вас был раунд переговоров с участием Европейской комиссии, - отметил глава кабмина. - Вы назвали варианты разрешения этой коллизии. Поживем - увидим. Еще некоторое время есть".

Медведев поручил Миллеру докладывать о поступающей новой информации.

Глава "Газпром" в свою очередь напомнил о важности заключения контракта на прямую поставку газа на Украину.

По его словам, "Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах".

"При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы - это практически тот же самый российский газ", - подтвердил Миллер.

По его словам, ответ на этот вопрос со стороны Украины даст российской стороне понимание нами того, какие газотранспортные мощности необходимо будет резервировать со стороны России на входе на Украину. В свою очередь это прояснит то, какие мощности останутся для транзита.

Также Миллер сообщил, что "Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта с Украиной.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил Миллер, отметив, что подобных споров достаточно много.

Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это действие договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

Глава "Газпрома" считает продление действующего контракта на транзит газа с Украиной единственным путем, поскольку до имплементации Украиной европейского газового законодательства еще достаточно далеко.

"На сегодняшний день до завершения этого процесса (имплементации Украиной европейского законодательства - ИФ) еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", - высказал свою позицию Миллер.

Он отметил, что важным вопросом остается то, по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту с Украиной. "Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство - Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года, - напомнил он. - Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы".

Медведев поинтересовался дали ли какой-то ответ украинские коллеги. "Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, - они им известны. Шарик находится на украинской стороне", - заключил Миллер.