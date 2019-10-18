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18.10.19 13:37
Губернатор: Краснодарский край с начала 2019г экспортировал зерновые на $1,2 млрд
"План этого года уже на три четверти выполнен. С начала года мы экспортировали сельхозпродукцию более чем на 1,7 млрд долларов - 74,1% от плана. По основным позициям показатели - достаточно высокие", - сказал Коробка.
Так, по его словам, в частности, объем экспорта масложировой продукции составил $210,5 млн (81,9% от плана), экспорт зерновых культур - $1,2 млрд (73,4% от плана).
"Сегодня нашу продукцию покупают 125 стран мира, в том числе, зерно экспортируется в 80 стран", - уточнил Коробка.
Форум для предпринимателей "Дело за малым" проходит в Краснодаре 18-19 октября. Ожидается, что его посетят более 27 тыс. участников из 67 регионов РФ.
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