Губернатор: Краснодарский край с начала 2019г экспортировал зерновые на $1,2 млрд

18.10.19 13:37

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 октября. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край с начала 2019 года экспортировал сельхозпродукции на $1,7 млрд, выполнив план более чем на 70%, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка бизнес-форуме "Дело за малым" в пятницу в Краснодаре.

"План этого года уже на три четверти выполнен. С начала года мы экспортировали сельхозпродукцию более чем на 1,7 млрд долларов - 74,1% от плана. По основным позициям показатели - достаточно высокие", - сказал Коробка.

Так, по его словам, в частности, объем экспорта масложировой продукции составил $210,5 млн (81,9% от плана), экспорт зерновых культур - $1,2 млрд (73,4% от плана).

"Сегодня нашу продукцию покупают 125 стран мира, в том числе, зерно экспортируется в 80 стран", - уточнил Коробка.

Форум для предпринимателей "Дело за малым" проходит в Краснодаре 18-19 октября. Ожидается, что его посетят более 27 тыс. участников из 67 регионов РФ.