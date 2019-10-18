Уникальную статую Будды нашли в Иркутской области

18.10.19 13:48

Фото с сайта издания baikal.info

18 октября. Interfax-Russia.ru - Статую Будды из медного сплава, возраст которой может составлять несколько веков, обнаружили закопанной в земле в селе Аларь Иркутской области, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу шэрээтэ (настоятель) Аларского дацана Алдар лама (Долгоржапов).

Статую нашел в сентябре местный житель Алексей Якубовский в усадьбе родительского дома и принес в Аларский дацан, откуда ее отправили на реставрацию в Иволгинский дацан в Бурятии, который является центром буддизма в России. После реставрации статую вернули в Аларский дацан, где освятили, проведя молебен.

"Высота фигуры около 20 см. Ее возраст неизвестен. По предварительным оценкам, ей может быть несколько веков. Предположительно, в земле она пролежала около 100 лет. Скорее всего, ее закопали во время уничтожения культовых сооружений после революции 1917 года", - сказал лама.

По его словам, уникальность найденной фигуры - в положении кистей рук Будды.

"У Будды ладони соединены вместе, однако пальцы сложены вовнутрь. Такая мудра (расположение кистей рук - ИФ) говорит о том, что он кается, просит простить за ошибки. Вероятно, он относится к системе Гунриг - этот бодхисаттва дал клятву спасти всех усопших. На территории этнической Бурятии (современные республика Бурятия, южная и центральная части Иркутской области, восточная часть Красноярского края и Забайкальский край - ИФ) таких изображений Будды нет. Статуя уникальна", - считает Алдар лама.

По одной из версий, в Аларский район статуя прибыла из Малайзии - одной из стран старейшей школы буддизма Тхеравады. Однако Алдар лама считает, что это работа сибирских мастеров.

"Здесь использован интересный сплав - статуя отливает красным, то есть в ней много меди. Думаю, работали наши мастера", - сказал собеседник.

Аларский дацан является старейшим буддийским комплексом на территории Иркутской области. Был основан в 1809 году. С его появлением началось распространение буддизма в регионе. В конце 1880-х годов здесь служил будущий XII Пандито Хамбо-лама, известный во всем мире Даши-Доржо Итигэлов, нетленное тело которого сейчас хранится в Иволгинском дацане.