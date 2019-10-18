Мэр красноярского Лесосибирска лишен прав за пьяное вождение

18.10.19 13:52

© РИА Новости. Максим Блинов

18 октября. Interfax-Russia.ru - Мировой суд в Лесосибирске Красноярского края оштрафовал главу города Андрея Хохрякова на 30 тыс. рублей и лишил водительских прав сроком на полтора года, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

По его данным, глава города был задержан в нетрезвом виде за рулем автомобиля в июне нынешнего года.

Согласно постановлению на официальном сайте мирового суда, Хохряков, находившийся за рулем автомобиля, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции 21 июня на трассе Красноярск-Енисейск при помощи сирены и проблесковых маячков.

"Водитель находился с признаками алкогольного опьянения. Хохряков А.В. был доставлен в отдел МВД, где ему было предложено продуть прибор Alcotest 6810 на признаки в выдыхаемом воздухе этилового спирта алкоголя, на что он не согласился, после чего ему было предложено проехать в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на что Хохряков А.В. согласился (...) По результатам медицинского освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения водителя Хохрякова А.В.", - говорится в документе.

Суд признал Хохрякова виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Также он должен будет оплатить стоимость хранения на стоянке задержанной машины.

По информации официального сайта мэрии Лесосибирска, Хохряков занимает должность главы города с ноября 2015 года.