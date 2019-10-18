Оборудование на 500 млн руб. закупят для нового корпуса онкоцентра в Хакасии

18.10.19 14:02

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 октября. Interfax-Russia.ru - Более 80% жителей Хакасии, имеющих онкологические заболевания, получат возможность проходить лучевую терапию без выезда за пределы региона, благодаря вводу в эксплуатацию радиологического корпуса, сообщает пресс-центр правительств региона в пятницу.

"Сейчас на базе онкологического диспансера проводится только хирургическое и химиотерапевтическое лечение онкологических больных. Большая часть больных, а это порядка 80 процентов, нуждаются в лучевой терапии. Для проведения данного вида исследования пациенты направляются за пределы Хакасии. (...) В общей сложности на поставку специализированной медтехники для радиологического корпуса предусмотрено около полумиллиарда рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, благодаря современному оборудованию станет возможным диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях, что позволит снизить уровень смертности от раковых заболеваний.

"Жители республики и соседних регионов ждут, когда будет построен радиологический корпус. Ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний станут более доступными", - цитирует пресс-центр правительства региона главу республики Валентина Коновалова.

Как сообщалось, радиологический корпус возводится в рамках программы "Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года". Общая стоимость строительства составляет около 1 млрд. рублей, большая часть которых будет предоставлена из федерального бюджета.

Новый корпус будет включать отделения консультативного приема, топометрии, радиотерапии и учебно-методический центр. Корпус будет принимать до 84 тыс. пациентов ежегодно. Завершить строительные работы планируется в октябре 2021 года.